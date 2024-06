A raríssima e proposital aparição das filhas de Vladimir Putin

Raramente vistas em público, as duas filhas de Vladimir Putin, 71 anos, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova (das quais nem sequer se sabe a idade, supondo-se que estejam na casa dos 30, por aí), discursaram em painéis do desidratado Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. As duas, que não usam redes sociais nem costumam dar entrevistas, e nunca aparecem juntas, são fruto do casamento de Putin com Lyudmila Putina, 66, de quem ele se divorciou em 2013, e atuam na área científica. Maria, endocrinologista, discorreu ao vivo sobre biotecnologia. Katerina, executiva de tecnologia com contratos no Ministério da Defesa, derramou, por videoconferência, profusos elogios ao complexo militar-industrial do país. Ambas são suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro do pai e, enredadas nas sanções contra a Rússia, estão com as contas no exterior bloqueadas.

Publicado em VEJA de 14 de junho de 2024, edição nº 2897