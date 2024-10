A rara aparição de Bruce Willis; seu estado após avanço da doença

Bruce Willis, desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal no início de 2023, tem feito poucas aparições públicas. Recentemnte ele foi visto em Los Angeles, na Califórnia, no assento do passageiro de um carro, enquanto circulava pelas ruas do bairro de Studio City. As imagens, divulgadas pelo site Page Six, mostram o ator com uma camisa listrada e um boné preto, com a janela do carro abaixada.

Em março de 2022, a família de Bruce Willis revelou que o ator tinha afasia, que afeta a capacidade de comunicação, e estava se aposentando da profissão. Em fevereiro de 2023, a situação se agravou e ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que não tem cura e que afeta tanto a linguagem quanto a personalidade.