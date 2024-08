A proposta feita a atleta do salto com vara que viralizou na Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A eliminação do francês Anthony Ammirati, 21, na prova do salto com vara após derrubar a trave ao esbarrar em suas partes íntimas não só viralizou nas redes sociais como rendeu uma proposta inusitada ao atleta. De acordo com o TMZ, Daryn Parker, vice-presidente do ComSoda, site de conteúdo adulto, enviou uma carta para Ammirati oferecendo-lhe cerca de R$ 1,4 milhão para fazer conteúdo para o site.

“Se dependesse de mim, eu te recompensaria pelo que todos os outros viram, seu talento abaixo da cintura. Como amante de atividades centradas na virilha, eu adoraria te oferecer até US$ 250.000 em troca de um show de webcam de 60 minutos, no qual você mostra seus produtos, sem a trave, é claro”, disse. Parker afirmou que o atleta francês não precisaria se preocupar com a roupa utilizada na competição, já que poderia deixá-los soltos o quanto quisesse.