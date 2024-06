A produção da Globo que traz ex-presidiários como atores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Jogo que Mudou a História é uma nova parceria do Globoplay com a AfroReggae Audiovisual, responsável também pelas séries Arcanjo Renegado, A Divisão e Betinho: No Fio da Navalha. A superprodução, que estreia nesta quinta-feira, 13, apresenta o Rio de Janeiro das décadas de 1970 e 1980 e é inspirada na história de facções reais da cidade. O elenco reúne nomes como Raphael Logam e Jonathan Azevedo, além de ter 75% de negros e 40% de atores iniciantes. Parte desses é composta por ressocializados, ou seja, ex-detentos da vida real.

A série ganha ainda mais veracidade com locações reais, como o presídio Bangu 1 e as favelas Vigário Geral, Parada de Lucas, Dique, Parque Analândia, Rocinha e Complexo da Pedreira, todas no Rio. O criador e produtor da série José Júnior, à frente do AfroReggae, falou sobre a escolha do elenco:

“Chamo de atores reais. No Arcanjo Renegado, me falavam: ‘Nossa, esses policiais parecem mesmo do BOPE’. Não pareciam, eles realmente eram do BOPE. Também me falavam: ‘Os bandidos parecem bandidos’. E eles todos foram na vida real, são egressos. Por fazer uma série dentro do Grupo Globo, poderia escolher rostos famosos, me foi oferecido, só que trabalho com alma, com verdade. Quero ter esse legado, de lançar rostos novos. Qual o nome da minha produtora? AfroReggae, não é ‘brancoreggae’. Vou colocar os pretos, os favelados. Temos um projeto hoje chamado Segunda Chance, dirigido por egressos do sistema penal, para que egressos do sistema penal possam trabalhar. Outro dado importante é que quase todos os motoristas que trabalharam no O Jogo que Mudou a História eram egressos”.