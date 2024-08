A preparação de filha caçula para gerir império de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Filha 06 de Silvio Santos, Renata Abravanel, 39, é apontada como sucessora do pai na administração dos negócios. Discreta, a caçula prefere trabalhar nos bastidores e desde 2020 assumiu a presidência do Grupo Silvio Santos. E, ao lado de Daniela, 48, filha 03, ela divide o comando do SBT. A executiva é formada em administração pela Universidade Liberty, dos Estados Unidos, e em 2022, concluiu um curso de cinco anos focado em presidência de empresas, em Harvard. Ela falou sobre os planos de sucessão em 2014. “É óbvio que estamos trabalhando nisso, toda função importante tem que ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível. Meu pai é meu mentor. Gosto de observar como ele conduz reuniões, sua visão e o jeito como trata as pessoas. Eu duvido que ele vá se aposentar tão cedo”, disse em entrevista para a Contigo!. Desde 2015, ela é casada com o empresário Caio Curado, com quem tem dois filhos, Nina, 5, e André, 3. Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, deixou seis filhas, além de 14 netos e 4 bisnetos.