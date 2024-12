A parte do namoro de Galisteu e Senna que ficou fora da série da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma das grandes repercussões da série Senna, da Netflix, foi o tempo de tela de Adriane Galisteu, 51 anos, que namorou Ayrton Senna até sua morte. Com pouco menos de dois minutos de exibição, ficou inviável retratar um relacionamento que durou um ano e meio. Senna e Galisteu, na época com 19 anos, se conheceram em 1993, no GP de Interlagos, alguns anos depois de o piloto terminar com Xuxa. Não se sabe ao certo como foi o primeiro encontro; alguns dizem que foi nos bastidores do autódromo e outros, que aconteceu em um evento promovido após a vitória do piloto. Logo depois, ele a convidou para um fim de semana em sua mansão em Angra dos Reis. O namoro engatou, e os dois eram vistos regularmente em viagens pelo Brasil e Europa. No dia 1º de maio de 1994, a apresentadora, que na época era modelo, se preparava para encontrar o namorado depois da prova, quando aconteceu a tragédia com o tricampeão mundial de Fórmula 1.

Galisteu falou sobre a relação em uma publicação no Instagram, após a repercussão da série. “Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram”, contou ela, acrescentando que considera contar “pela primeira vez esse último ano e meio da minha vida ao lado dele”.

