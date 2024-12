A ousada transparência de Gaby Amarantos no Prêmio Multishow

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gaby Amarantos, 46 anos, foi um dos destaques do tapete vermelho do Prêmio Multishow, que acontece nesta terça-feira, 3, no Rio. A cantora, que ganhou a atenção de internautas nos últimos dias pelos registros exibindo o novo visual, desfilou pelo tapete vermelho com um vestido transparente, atraindo os holofotes. À coluna GENTE, a artista contou como foi o processo de emagrecimento e tentou acalmar quem ficou preocupado com a mudança. “Gente, estou cuidando da saúde, estou comendo bem, estou com personal [trainer], mas não estou tomando nenhum desses remédios da moda. Já tomei, mas engordei tudo de novo. Agora estou no processo natural”, disse Gaby, ressaltando sobre a liberdade de escolha. “As pessoas têm que ser livres para fazer o que quiserem. O meu processo foi por mim e não foi por ninguém. O importante é você buscar aquilo que vai fazer bem e nunca me senti tão linda, tão maravilhosa. Então, pode me elogiar que eu gosto.