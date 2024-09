A onipresença das tatuagens no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rock é libertador. Pelo menos é isso que a turminha alega. Neste domingo, 15, terceira noite do Rock in Rio, os roqueiros apareceram com os corpos descobertos e as tatuagens à mostra. A estudante, Clara Guimarães, 29, começou q tatuar quando tinha 18 anos e desde então, não parou mais. Com o corpo inteiro de desenhos, ela se orgulha de dizer que sua grande inspiração veio do seu gosto musical. “Sou fã desde adolescente, via meus grandes ícones com o corpo tatuado e quis fazer”, afirma. Sua amiga, Victoria Aragão, 28, também não teme em dizer que o rock a fez criar coragem para fazer os rabiscos. “É empoderador e libertador”, expressou. A estética realmente conquista.