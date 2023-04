A novela do Globoplay com a difícil missão se superar ‘Todas as Flores’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De olho na concorrência do streaming, que vem buscando espaço para lançar novelas, a Globo divulgou o elenco principal de Guerreiros do Sol, sua terceira produção neste formato feita para o Globoplay. A emissora confirmou que a história será protagonizada por Isadora Cruz e Thomás Aquino. Isadora, aliás, foi bastante elogiada por protagonizar recentemente Mar do sertão, como a coluna antecipou. No time ainda estão nomes de peso como: José de Abreu, Osmar Prado, Nathalia Dill (que agora é contratada por obra), Daniel de Oliveira e Alice Carvalho.

A trama estreia em 2024 e terá 45 capítulos. Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg (os mesmos do remake de O Rebu e de Onde Nascem os Fortes), a produção será uma releitura da clássica história de Lampião e Maria Bonita. A ambientação será no Nordeste, entre os anos 1920 e 1930, com a direção artística de Rogério Gomes – responsável por Império, Além do Tempo, A Força do Querer, entre outras.