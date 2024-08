A nova polêmica da Disney com filme ‘Branca de Neve’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O primeiro trailer do filme live-action de Branca de Neve, divulgado no último sábado, 10, anda dividindo opiniões nas redes sociais. Alguns internautas polemizaram a escolha das atrizes, argumentando que a Rainha Má é mais bonita do que a Branca de Neve.

“Já é a terceira vez que numa produção de Branca de Neve tem uma Rainha Má mais bonita do que a própria Branca de Neve. Essas rainhas estão com distorção de imagem. Tão precisando de terapia, isso sim”, opinou uma usuária da plataforma X, lembrando de outras produções da história no cinema. O novo filme traz Rachel Zegler, 23, como a princesa, enquanto Gal Gadot, 39, vive a vilã.

Enquanto alguns defendiam a escolha alegando não se tratar de beleza, outros internautas brincaram com a situação. “O espelho vai realmente ter coragem de mentir nesse nível?”, escreveu uma, referindo-se à pergunta clássica feita pela vilã: “Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu?”

O live-action de Branca de Neve está previsto para estrear nos cinemas em março de 2025.