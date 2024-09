A nova ofensiva de Xuxa contra Marlene Mattos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Xuxa resolveu colocar para fora décadas de silenciamento sobre a relação cortada com Marlene Mattos assim que lançou o documentário sobre sua vida e carreira, pelo Globoplay, no ano passado. Agora, passada a poeira das confissões sobre os desmandos de sua empresária, ela volta a ressuscitar vários bastidores em outro projeto, no mesmo streaming. Em Pra Sempre Paquitas, não faltam artilharias pesadas tendo Marlene, mais uma vez, como alvo. No sábado, 7, ao participar de um especial sobre o grupo no Altas Horas, Xuxa deixou bem claro que não sabia de nada das críticas que suas antigas assistentes de palco passavam. Até ensaiou um pedido de desculpas a Negra Li, por não ter havido paquitas negras, mas a conta final ela deixa para a empresária pagar.

A série documental estreia em 16 de setembro. Em cinco episódios, disponibilizados de uma só vez, a produção coloca em protagonismo as integrantes de diferentes gerações, eternas companheiras de palco de Xuxa, que fizeram parte do imaginário de crianças e adolescentes no Brasil entre os anos 1980 e 2000.