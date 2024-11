A nova namorada do ex-marido de Gaby Amarantos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O fotógrafo inglês Gareth Jones, que foi casado por dez anos com Gaby Amarantos, está em um novo relacionamento. O ex-marido da cantora está namorando com Rayssa Cardoso, uma modelo indígena de 32 anos. Formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, ela é do Norte do país, assim como a artista, e trabalha com marcas da região. Além de modelo, Rayssa é atriz, já participou do programa Toda Brasileira Tem, do GNT, e, em breve, estará em episódios de Toda Mulher Tem, do mesmo canal.

Gaby Amarantos e Gareth Jones começaram o relacionamento em 2013. A cantora, no entanto, parece estar bem resolvida com o namoro do ex-marido. O novo casal está junto há alguns meses e tem o hábito de compartilhar fotos nas redes sociais. Além de segui-los, Amarantos já curtiu alguns registros da modelo feitos por Jones.