A nova arma da Globo para enfrentar Gusttavo Lima no Natal do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo prepara um reforço para a sua programação de final de ano. Além do tradicional especial de Roberto Carlos e do novo programa Amigas, que vai ao ar no dia 18 de dezembro, apresentado por Rafa Kalimann, que reúne as cantoras Ana Castela, Lauana Prado, Maiara e Maraisa e Simone Mendes, a emissora ainda vai exibir um show comandado por Péricles na véspera de Natal. A novidade é uma tentativa de brigar pela audiência do SBT, que já anunciou Gusttavo Lima. A ideia, segundo o portal Notícias da TV, é que o músico visite os seus principais sucessos, desde a época em que fazia parte do Exaltasamba, como Até que Durou e Melhor Eu.

O Natal do Embaixador, atração de Gusttavo Lima no SBT, será transmitido primeiro em 17 de dezembro, para então ter uma reprise no dia 24. Roberto Carlos se apresenta no dia 20 e a edição extraordinária do The Masked Singer, com a volta de Eliana Michaelichen aos domingos, acontece no dia 22. A informação sobre Péricles ainda não foi confirmada pela emissora.