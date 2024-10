Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries Chaves e Chapolin por completo, na TV aberta. Além disso, de acordo com a negociação, alguns episódios também serão exibidos no +SBT. A emissora ainda na divulgou quando os colocará no ar.