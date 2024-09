A mensagem deixada pelo vocalista do Imagine Dragons no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os clássicos da banda Imagine Dragons embalaram uma plateia que não deixou de notar — e postar, claro — a entusiasmada performance do vocalista Dan Reynolds, 37 anos, que, no Rio, fez como os cariocas. Arrancou a camisa no começo do show e entoou seus hits em look minimalista, com short estilo academia e um par de chinelos. Deixou claro que a malhação estava em dia, mas, consciente, resolveu adentrar o terreno da saúde mental. “Se está doendo, por favor, não mantenha isso com você, compartilhe, converse com um amigo, com a família. Vá à terapia”, incentivou Dan, ele próprio adepto de análise desde a adolescência, quando foi diagnosticado com uma depressão. “Isso não te torna fraco, te faz sábio”, arrematou no palco.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911