A luta travada pela TV Globo contra os ‘algoritmos’ da internet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Monica Almeida, que comanda a diretoria de gênero de auditório na TV Globo, esteve à frente de algumas séries da emissora, como Vale o Escrito, e programas de entretenimento, como Conversa com Bial. Em um recente evento de audiovisual no Rio de Janeiro, ela falou sobre a luta contra os algoritmos da internet, ou seja, a manipulação digital que induz o usuário a um tipo de conteúdo específico.

“Existe um papel da TV que é o de não tentar ficar só em nichos, acho isso ruim para a sociedade em geral. As pessoas precisam descobrir outros interesses, outras coisas, ou até dizer: ‘não gosto disso, mas sei do que se trata’, ‘aquela pessoa é diferente de mim, mas posso assistir a um programa junto com ela’. Nesse sentido sou uma defensora da TV aberta, a gente precisa quebrar o algoritmo. Se não, a gente vai cada vez mais ficar numa bolha. E com todas as coisas que fiz não tive esse interesse (de nicho). Tenho muito mais interesse em me comunicar com o maior número de pessoas”.