A longa espera de Jéssica Ellen para, enfim, ter sua primeira protagonista

É a segunda vez que a TV Globo terá suas três novelas com protagonistas pretos: Duda Santos, 23 anos, que vai estrear em breve no horário das 6 com Garota do Momento, Jéssica Ellen, 32, no ar em Volta por Cima, e Gabz, 25, em Mania de Você, no horário das 9. “É um momento histórico e bonito, de celebração, coletividade que vem sendo construído por outras atrizes pretas que vieram antes de nós”, comemora Jéssica, que diz estar pronta para viver uma protagonista desde pequena: “Minha mãe conta que desde os cinco anos eu brincava na sala, correndo e dizendo que ia trabalhar lá dentro [televisão]. Tenho uma relação forte com a arte, desde nova, e isso é a realização de um desejo que já era intenso dentro de mim”.

Segundo a atriz, uma característica a une ao atual papel, a mocinha Madá: “O que me aproxima dela é a afetividade da família. A relação familiar sempre foi forte para mim. Madalena tem uma relação legal com a irmã, os pais e até com o tio, mesmo com os conflitos”, analisa.