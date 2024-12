A justificativa de Ivete Sangalo por esquecer de Ludmilla ao vencer prêmio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivete Sangalo, 52 anos, se desculpou com Ludmilla, 29, por esquecer de mencioná-la no discurso quando recebeu o troféu de Axé/Pagodão do Ano pela música Macetando, no Prêmio Multishow 2024, na noite desta terça-feira, 3. A atitude da baiana foi criticada pelo público que acompanhava a premiação porque a canção teve a participação da carioca. “Ludmilla, eu te amo. Meu Deus, eu fiquei nervosa e não agradeci. Lud, obrigada por essa parceria linda”, disse a cantora, em uma sequência de stories no Instagram.