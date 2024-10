A invasão dos fãs brasileiros no perfil da ex-namorada de Bruno Mars

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Logo após Bruno Mars, que faz show no Brasil nesta semana, anunciar que estava solteiro, centenas de fãs brasileiros invadiram o Instagram da ex-namorada do cantor, a modela e atriz Jéssica Caban, fazendo comentários de que aguardavam ela no país, ou que estão dispostas a esperá-la para sair para passear e até tomar uma cerveja – todas em tom de ironia e descontração.

Se nos Estados Unidos a notícia já vinha sendo especulada, no Brasil fez com que Caban voltasse a recuperar seus seguidores. Para se ter uma ideia, durante os últimos dias de setembro e o começo de outubro, ela vinha perdendo seguidores de acordo com a plataforma Social Blade, que faz métricas destas plataformas. Curiosamente, depois do anúncio de Bruno, ela voltou a ganhar mais de mil seguidores, sendo mais de 70% de fãs brasileiros, curiosos em descobrir um pouco mais sobre a ex-namorada de um dos maiores cantores do mundo na atualidade.

“A mudança na percepção pública pode ter um impacto significativo no seu valor como influenciadora. A atenção que ela recebe nas redes sociais pode aumentar, proporcionando uma oportunidade para fortalecer sua imagem e engajamento. Considerando que as marcas buscam influenciadores com forte conexão emocional com seu público, essa atenção pode ser vantajosa”, analisa Edmar Bulla, fundador e CEO do Grupo Croma de design de inovação e futuros. “Uma recomendação estratégica seria alinhar as parcerias com marcas que dialogam com seus valores e interesses pessoais. Isto garantiria oportunidades de curto prazo e seu valor como influenciadora se manteria mais saudável a longo prazo”, conclui o especialista.