A inusitada ‘convidada’ para a posse de Lula no Palácio da Alvorada

A cachorrinha de Luiz Inácio Lula da Silva e Rosângela Lula da Silva vai morar no Palácio da Alvorada a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E não só isso. Se depender de Janja, que organiza o cerimonial de posse, ela terá um papel de destaque, subindo com o casal a rampa do Palácio do Planalto no dia da posse.

Depois de passar 580 dias no acampamento Lula Livre, em Curitiba, onde o presidente eleito ficou preso, a cachorrinha foi adotada por Janja, no fim de 2019. A futura primeira-dama se apaixonou pela Resistência, batizada assim pelos militantes que a alimentavam e protegiam. Ao ser solto, Lula conheceu o animalzinho, que logo virou seu xodó. Tanto que ela se tornou a mascote da bandeira do PT pelos direitos dos animais. Em Brasília, Resistência terá a companhia de Paris, outra vira-lata adotada por Janja. “Essa cachorrinha faz parte da família agora. Ela ficou 580 dias lá na vigília, em Curitiba, sofrendo, dormindo no frio, passando necessidade. Depois a Janja levou ela para casa, cuidou dela. Agora ela está aqui comigo. O nome dela é Resistência”, compartilhou Lula nas redes sociais em 2020.