A imagem proibida usada em relógios vendidos por Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os relógios com rosto e nome do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vendidos pela TheBestWatchesOnEarth LLC, não estão seguindo as regras de direitos autorais. Com valores que podem chegar até 500 mil dólares, um dos modelos da loja possui a imagem do republicano com punho levantado, tirada depois de quase ser baleado durante um comício. No entanto, a foto pertence à agência de notícias Associeted Press, que autoriza a reprodução apenas para fins editoriais. Xii…