A ida ao tribunal do orgulhoso dono da maior fortuna na França

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O orgulhoso dono da maior fortuna na França, Bernard Arnault, 75 anos, se viu arrastado para holofotes bem menos glamourosos do que os que costuma atrair com o seu conglomerado de luxo LVMH. Ele foi intimado, e compareceu, como testemunha no julgamento de um ex-poderoso integrante da inteligência acusado de fornecer informações sigilosas e praticar tráfico de influência — o que teria beneficiado Arnault e outros. Diante de um tribunal lotado em Paris, o bilionário rapidamente perdeu as estribeiras quando confrontado com as persistentes perguntas da promotoria e aproveitou a oportunidade para deixar claro o peso de seu grupo na economia global. Na sequência, lamentou o que chamou de perseguição aos endinheirados. “Há críticas constantes dirigidas a nós, empreendedores franceses bem-sucedidos”, queixou-se. No mais, negou tudo.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

