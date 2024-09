A homenagem de Daniel Radcliffe, ‘Harry Potter’, a Maggie Smith

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Daniel Radcliffe, mais conhecido pelo papel do bruxinho Harry Potter na franquia de fantasia, prestou uma homenagem emocionante a atriz Maggie Smith. Intérprete da professora Minerva McGonagall na saga, ela morreu na manhã desta sexta-feira, 27, aos 89 anos. Ele revelou também a forma inusitada na qual se conheceram.

“A primeira vez que conheci Maggie Smith eu tinha 9 anos e estávamos lendo cenas para ‘David Copperfield’, que foi meu primeiro trabalho. Eu não sabia praticamente nada sobre ela, exceto que meus pais ficaram impressionados com o fato de que eu estaria trabalhando com ela. A outra coisa que eu sabia sobre era que ela era uma dama, então a primeira coisa que perguntei a ela quando nos conhecemos foi ‘você gostaria que eu a chamasse de dama?’ ao que ela riu e disse algo como ‘não seja ridículo!’. Lembro-me de ficar nervoso ao conhecê-la, mas ela me deixou imediatamente à vontade. Ela foi incrivelmente gentil comigo naquela filmagem, e então tive a sorte de continuar trabalhando com ela por mais 10 anos nos filmes ‘Harry Potter’. Ela tinha um intelecto feroz, uma língua gloriosamente afiada, conseguia intimidar e encantar ao mesmo tempo e era, como todos dirão, extremamente engraçada. Sempre me considerarei incrivelmente sortudo por ter podido trabalhar com ela e passar tempo com ela no set. A palavra lenda é usada em excesso, mas se se aplica a qualquer pessoa em nossa indústria, então se aplica a ela. Obrigada, Maggie”, disse à revista norte-americana Variety.