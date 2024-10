A homenagem a Silvio Santos que gerou revolta em colégio no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos tem recebido diversas homenagens pelo país após sua morte, em agosto deste ano. Porém, uma delas tem gerado polêmica no Rio. A decisão da Secretaria de Estado de Educação de mudar o nome do Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, na Zona Sul, para Senor Abravanel, nome do apresentador, gerou revolta dentro da unidade escolar.

A justificativa apresentada pela secretária Roberta Barreto é de que o dono do SBT estudou no colégio. Na resolução, publicada no Diário Oficial do Estado de 1º de outubro, a secretária defende a mudança pelo fato de Silvio Santos ter sido uma figura pública de grande expressão no país. Segundo o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe), a mudança não passou por uma consulta à comunidade escolar.

“Nossa escola é uma das oito escolas do imperador, que foi construída no Segundo Reinado de D. Pedro II entre 1871 e 1875, nomeada como Colégio Estadual Amaro Cavalcanti há muitas décadas e tombada pelo Iphan [Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] em 1990. No ano de 2024 completa 150 anos sem que houvesse uma homenagem, ou melhorias por parte deste governo. Ao contrário disso, decretou mudança do nome, o que descaracteriza a História, a memória e sua Identidade enquanto instituição histórica de educação pública, desrespeitando a comunidade escolar, que nem ao menos foi consultada”, diz a nota de repúdio.

No comunicado, os profissionais ainda afirmam que o colégio precisa de outras medidas para melhorar a qualidade do ensino. “Ao invés de renomeá-la, se faz necessário a climatização das salas de aula, obras na infraestrutura e de mais funcionários, já que não conta com inspetores escolares, numa comunidade escolar tão grande, que precisa ser considerada como parte de uma educação pública que precisa urgentemente ser democratizada quanto as decisões que lhe cabe”, completa.