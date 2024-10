A história que fez Maju Coutinho rasgar elogios a ator

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maju Coutinho, 46 anos, esteve na exibição de Malês, no Festival do Rio, que chegou ao fim no domingo, 13. A obra dirigida por Antônio Pitanga narra o maior levante de escravos do Brasil, que ocorreu em 1835 em Salvador (BA). A apresentadora teceu elogios a Pitanga e reiterou a importância do filme nos dias atuais, já que trata de uma história pouco conhecida pela população brasileira.

“É uma história que o Brasil não conhece, uma história que, acima de tudo, é brasileira, uma história nossa, contada pela nossa voz. Celebro a existência desse quilombola, desse herói, que é o Antônio Pitanga, que consegue levar para a tela uma história que a gente desconhece, é um país ainda construído sob bases racista. Essa obra ajuda a gente quebrar isso, a exigir que essa história seja contada pela nossa voz”, disse.