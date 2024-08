A ginasta brasileira que desponta nos passos de Rebeca Andrade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se Rebeca Andrade é a estrela incontestável da equipe brasileira de ginástica artística, Julia Soares, 18 anos, já ocupa o posto de revelação. A atleta, que se destaca em competições desde 2018, conquistou mais de 1 milhão de novos seguidores em apenas 48 horas, aumento de 2 000%, após garantir uma vaga na disputadíssima final da trave de equilíbrio na Arena Bercy. O feito tem peso de ouro, já que pode render polpudos patrocínios durante e depois dos Jogos. A prima-dona Rebeca, com seus 3,6 milhões de fãs virtuais, tem faturado alto a cada selfie tirada em Paris. O sucesso digital de Julia também é fruto da escolha da trilha de sua apresentação no solo. A atleta misturou o clássico Cheia de Manias, do Raça Negra, com Milord, de Edith Piaf, e ganhou a simpatia de brasileiros, franceses e até do grupo de pagode. “Levei um susto, não esperava tanto seguidor. Quero agradecer a todas as mensagens”, disse ela, ainda à espera de contratos.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904