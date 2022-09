A gafe ao vivo da repórter do Multishow com Jão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o show no Palco Sunset, nesta sexta-feira, 9, no Rock in Rio, o cantor Jão parou para uma entrevista de praste, ao vivo com Laura Vicente, apresentadora do Multishow. Ele levantou o público da Cidade do Rock e levou ninguém mais ninguém menos que a mãe do Cazuza, Lucinha Araújo, para sua apresentação. Emocionado com a performance, o cantor disse que ficou procurando a sua própria mãe enquanto estava no palco. “Ela estava no backstage, eu vi antes de sair. Com a sua avó, imagino”, disse Laura. Jão rebateu, “eu não tenho mais vó”.



