A fortuna acumulada por Cid Moreira, que gerou briga com filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, acumulou uma fortuna ao longo da carreira. Com sua voz marcante, uma das mais conhecidas do país, o apresentador investiu na gravação da Bíblia Sagrada, que vendeu, inicialmente, mais de 33 milhões de cópias e lhe rendeu mais de 60 milhões de reais. O projeto que teria 12 volumes vendidos por R$ 3,90, aumentou para 24, com o sucesso.

A fortuna de Cid gerou briga com os dois filhos, Rodrigo e Roger. No ano passado, os herdeiros entraram na justiça para que a mulher do jornalista, Fátima Sampaio, fosse investigada por dilapidar o patrimônio. Mas o conflito com o pai já era antigo. Em 2008, o filho mais velho processou o pai por danos morais, pedindo uma indenização de 1 milhão de reais, alegando falta de afeto. Em 2023, os herdeiros entraram na justiça