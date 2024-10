A festa de famosos brasileiros em Paris: Ludmila, Cleo e Tiago Iorc

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A dupla, Carlos Jereissati e Natalie Klein, nomes do shopping Iguatemi e da marca de roupas NK, reuniram, pela segunda vez, durante a Semana de Moda de Paris, convidados para uma festa na cidade luz. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 26, no Maxim ‘s, um dos restaurantes mais icônicos do mundo, por seu interior art nouveau e sua culinária parisiense. O espaço é reconhecido por sua relevância cultural, cenário de filmes, peças de teatro e livros. No ano passado, eles celebraram a noite animada no Coco – Paris.

Os anfitriões receberam convidados especiais como: Beka Gvishiani, Ludmilla, Georgina Brandolini, Bianca Brandolini, Alexia Niedzielski, Malu Borges, Isabeli Fontana, Cleo, Sabine Getty, Anttónia Morais, Caro Daur, Suzy Menkes, Alexia Niedzielski, Tiago Iorc, Robertita, Alexandre Birman, Patricia Romano, Duda Portella Amorim, Alexandre Pereira, CEO da NK Store e entre outros.

“A festa do Iguatemi e NK, durante a Paris Fashion Week, já está no calendário da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, reunimos amigos e parceiros do Brasil e de diversos lugares do mundo, para uma noite descontraída e animada de moda, arte e lifestyle no icônico Maxim’s”, conta Flávia Kujawski diretora de relacionamento da Iguatemi