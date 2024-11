A explicação para curiosa pulseira de príncipe William em visita à África

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe William chamou atenção em um evento na África do Sul, na terça-feira, 5, ao usar uma pulseira com miçangas formando a palavra “papa”. O futuro rei da Inglaterra contou que o acessório foi confeccionado pela filha, Charlotte, de 9 anos. “Esta é uma relíquia, se você preferir, de um show da Taylor Swift para o qual minha filha decidiu que queria criar uma pulseira. Ela me deu quando eu vim (para o compromisso real). Então prometi que a usaria e tentaria não perdê-la enquanto estivesse aqui”, disse o príncipe para a BBC.

O acessório foi feito como uma referência a Taylor Swift, de quem a princesa é fã e assistiu a um dos shows da The Eras Tour com a família. As pulseiras da amizade se popularizaram na turnê, inspiradas num trecho da música You’re on Your Own, Kid (2022). “Faça as pulseiras da amizade / Aproveite o momento e prove / Você não tem razão para ter medo”.