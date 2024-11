A explicação de Larissa Manoela ao posar junto a ‘curiosos’ objetos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em viagem à Tailândia, Larissa Manoela compartilha os momentos ao lado do marido, André Luiz Frambach. Dentre as fotos, uma chamou atenção dos seguidores – a que ela posava em uma caverna repleta de objetos fálicos, que remetem a órgãos genitais masculinos. Trata-se de uma caverna sagrada que conta a história da princesa Krabi, cortejada pelos homens que passavam por lá, mas que não retribuía os galanteios. “Um dia, um homem de uma praia vizinha a pediu em casamento e ela recusou. Quando o homem tentou levá-la embora à força, um homem de outra ilha apareceu e ajudou a princesa. Como forma de agradecimento, a princesa decidiu casar com o seu herói”, explicou Larissa.

Ainda segundo explicação da atriz, no dia do casamento da princesa, um grupo de homens “invejosos” entrou em conflito com o noivo – a discussão foi tão intensa que precisou de um eremita para fazer uma mágica e transformá-los em rocha. “A princesa se tornou a caverna dessa praia dos pintos, Phranang Cave, e os homens se tornaram rochas em praias vizinhas. Muitos dizem não saber como tudo começou, mas o símbolo do pênis representa a deusa hindu Shiva, que tem como nome ‘completo’ Shiva Linga. Seu símbolo significa fertilidade, além de poder dar sorte para aquelas que oram por ela”, concluiu.