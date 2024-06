A exigência de Ney Matogrosso para autorizar filme sobre sua vida

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Homem com H, cinebiografia sobre a vida de Ney Matogrosso, 82, acabou de ser rodada no Rio de Janeiro, sob direção de Esmir Filho. O cantor e compositor participou recentemente de um painel no Rio2C, evento de criatividade no Rio de Janeiro, e falou sobre as exigências postas a projeto de sua história, que será interpretada por Jesuíta Barbosa.

“Fiz questão de ler, li dez roteiros. Porque já entendi também e já relaxei em relação a isso, que nada vai contar a vida de uma pessoa inteira. É um ponto de vista da vida de alguém. A primeira vez que conversei com Esmir, ele me mostrou uma coisa e falei: ‘olha, mais isso que você colocou aqui, aconteceu ali’. E ele respondeu: ‘Ney, no cinema não dá para a gente ficar indo e voltando’. Entendi, sei que tem que ter essas liberdades. Só que a única questão que coloquei é que não pode ter mentira”.