A eterna rivalidade entre Xuxa e Angélica posta à prova por Huck

Xuxa, 61 anos, e Angélica, 50, vão participar de uma batalha neste domingo, 25, no Domingão, na Globo. Luciano Huck vai comandar o duelo entre as loiras, que passarão pelo desafio de dublar músicas para a plateia.

“A gente está se divertindo muito. Deu um nervosinho quando fomos convidadas, mas é um prazer enorme poder fazer uma coisa diferente. E a cereja do bolo os fãs, que estão sempre vivendo esses momentos com a gente. É sempre muito legal fazer isso para eles que cresceram com a gente”, conta Angélica. “Eu vou dar o meu suor, mas é muito difícil. Eu quero ser feliz com a minha amiga”, completa Xuxa.

A rivalidade entre as duas parece estar só nos palcos. A mulher de Luciano Huck já comentou, em outra ocasião, que essa competição foi motivada pela mídia, marcas e empresários. “Porque quando você coloca uma coisa de Fla x Flu, de rivalidade, você forma dois times. E quando você forma dois times, começa a criar assuntos, começa a vender. Então, as pessoas gostavam de formar dois lados”, declarou, em uma entrevista em maio.

A apresentadora adicionou o machismo na sua avaliação. “A gente era levado por um sistema que ganhava por isso, um sistema patriarcal que queria mais colocar as mulheres umas contra as outras mesmo, porque a gente junto é muito mais forte do que a gente separado. E isso não é interessante, para o mundo que a gente vive colocar mulher junto com mulher”, concluiu.