A estratégia de empresário para o recorde de reciclagem em evento no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais de 58 toneladas de resíduos foram coletadas ao longo dos quatro dias do evento Rio Innovation Week, ocorrido entre os dias 13 e 16 de agosto, no Pier Mauá, no Centro do Rio. Do total, 27,7 toneladas foram destinadas à reciclagem. “Nossa meta era chegar a 20% de material reciclável, o que já seria um número muito bom, visto que a taxa de reciclagem no Brasil gira em torno de 2%. Chegamos a quase 50% contra os 8% alcançados na edição passada”, celebra Guilherme Almeida, 34 anos, CEO do Grupo Urbam, companhia responsável pela gestão de resíduos e limpeza de todas as áreas do evento.

O local contou com 600 lixeiras em pontos estratégicos para incentivar a separação do lixo orgânico do reciclável. Além disso, Almeida acredita que a exibição em painéis do número da coleta ajudou nos bons resultados. “Percebemos que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre segregação de resíduos, por isso é crucial continuar com essas ações informativas para aumentarmos o volume de materiais reintroduzidos na economia”, diz ele, que já tem outros eventos mapeados, como o Rio Óleo e Gás, em setembro, e o Mondial De La Bière, em outubro.

