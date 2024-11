A estranha cláusula dos ‘aplausos’ de Neymar no PSG

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma cláusula inusitada no contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain (PSG) veio à tona nesta semana, revelada pelo ex-jogador Lewis Bryon. Durante uma entrevista a um podcast, o ex-esportista e atual técnico comentou que Neymar recebia um bônus de aproximadamente 200 mil euros (cerca de 1,2 milhão de reais) sempre que cumprimentava os torcedores com aplausos após as partidas. Essa cláusula, que fazia parte do contrato do brasileiro durante sua passagem pelo clube francês entre 2017 e 2023, seria uma estratégia para melhorar a imagem de Neymar junto aos torcedores. Ele deixou o PSG em agosto de 2023 para atuar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na época, já haviam polêmicas sobre a postura do brasileiro fora de campo.

Byron disse que a informação foi passada para ele por um funcionário do PSG, que não teve a identidade revelada, enquanto ele fazia um curso de treinador. “Ele disse que o Neymar tinha uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de 200 mil euros. Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não se envolver com o clube”, contou.