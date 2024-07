A escolha do ex-jogador Raí para o revezamento da tocha olímpica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-jogador de futebol Raí participou nesta terça-feira, 23, do revezamento da tocha olímpica na França. Ele recebeu a tocha em Versalhes, cidade histórica a oeste de Paris, onde irão acontecer as provas de equitação e o pentátlon moderno. O convite foi feito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), em razão da valorização de Raí no país sede da Olimpíada 2024. O brasileiro atuou entre 1993 e 1998 pelo PSG, onde se tornou um ídolo. Ele, inclusive, possui cidadania francesa e recentemente concluiu um mestrado em Ciências Políticas na Sciences Po. Também, esteve ativo durante o período de eleições legislativas no país europeu, com um discurso contra a extrema-direita, proferido em 3 de julho, às vésperas do segundo turno das eleições. Esta não foi a primeira vez de Raí na função. O brasileiro participou do revezamento nos Jogos do Rio 2016.