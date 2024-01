A escola de samba que, com ajuda de dirigente do PT, virou fenômeno no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ainda pouco conhecida União de Maricá, ao se tornar uma das campeãs (primeira colocada do primeiro dia de desfile e vice-campeã geral) da Série Prata, terceira divisão do carnaval carioca, garantiu seu passe para estrear, em 2024, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro – antigo grupo de acesso. Por trás de todo essa arrancada rumo ao palco principal da festa, consta que a escola ganhou um importante empurrãozinho de autoridades públicas.

Presidente de honra da agremiação, o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, está diretamente ligado ao projeto petista instaurado há 15 anos na cidade do leste-metropolitano do Rio. Em 2015 Quaquá anunciou a criação da União de Maricá, durante o aniversário do município (no dia 26 de maio), numa sessão solene na Câmara dos Vereadores. Isso depois que o deputado, ainda em seu primeiro mandato, cortou a subvenção para o carnaval local, o que desarticulou as agremiações da cidade.

Para pular etapas, a novata do carnaval ocupou o lugar de outra escola, o Império da Praça Seca, num processo conhecido como “compra de CNPJ”. Com isso, a estreia em 2016, foi direto na antiga Série C — equivalente à Série Bronze atual, a quarta divisão dos desfiles. Em 2023, outra ajuda: a escola recebeu 500 mil reais de subvenção da prefeitura de Maricá e conseguiu o passaporte para a segunda divisão, em desfile luxuoso se comparado às corimãs. “Quando em 2009, no meu primeiro carnaval como prefeito, eu disse que Maricá tinha que fundar uma escola de samba para desfilar na Sapucaí, me chamaram de maluco! (…) E agora o sonho está aí. Realizado! Mas é só o começo. Agora a Sapucaí é nossa”, publicou Quaquá nas redes sociais.

Com autoria de André Rodrigues, Igor Trindade, João Vitor Silveira e Kamila Maria, a escola vai apresentar na noite de sexta-feira de carnaval, 9 de fevereiro, o enredo O Esperançar do Poeta, uma homenagem aos compositores que mudam vidas a partir de seus versos e melodias, tendo como fio condutor o compositor Guaracy Sant’anna, o Guará, autor de sambas marcantes, como Sorriso Aberto, Problema Social e Singelo Menestrel. Diz o refrão do samba: “Escrevendo à luz de Velas, operário da canção / Construindo a poesia que edifica o coração / É o povo no poder com orgulho de falar / Maricá é meu país! Meu país é Maricá”.

Continua após a publicidade