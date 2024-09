A emoção de Fernanda Torres e Selton Mello no Festival de Veneza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Torres e Selton Mello foram ovacionados com dez minutos de aplausos após a exibição do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, no Festival de Cinema de Veneza, no domingo, 1. O longa é o primeiro do diretor em 12 anos e é baseado no livro homônimo autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015. Selton vive Rubens Paiva, pai de Marcelo. Enquanto Eunice Paiva, mãe do escritor, é interpretada pelas Fernandas, Torres e Montenegro. Além de um elenco que conta com nomes de Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach.

Na première do longa, segundo um relato dado a coluna GENTE, os atores e o diretor brasileiro foram prestigiados já na chegada do tapete vermelho. Na sala, com público internacional, Fernanda e Selton também foram recebidos com palmas. No final da exibição, com as luzes acesas, os aplausos não cessaram durante dez minutos, o que levou os protagonistas a chorarem de emoção. Fernanda ainda continou na sala, cumprimentando o público e os colegas do elenco, sem conseguir controlar as lágrimas. “Foi lindo”, diz a fonte.

As primeiras críticas do longa já foram publicadas pela imprensa internacional e dão destaque a interpretação de Torres. O The Guardian deu três estrelas de cinco ao filme, elogiando a performance “incrível” de Torres no “drama sombrio e sincero”. Já o Deadline descreve o filme como uma “celebração ao Brasil”, e exalta Fernanda Torres, dizendo que a atriz “tem uma delicadeza emocional” em seu papel. “É uma atuação que deve catapultá-la para a corrida pelos prêmios, 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido indicada ao Oscar pelo filme de sucesso de Salles ‘Central do Brasil'”, acrescenta o site.

A trama conta a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo, que passou 40 anos procurando a verdade sobre seu marido desaparecido, o ex-deputado federal Rubens Paiva, sequestrado pelo governo militar brasileiro na década de 1970.