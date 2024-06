A divisão familiar provocada pela briga entre Angelina Jolie e Brad Pitt

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O caldeirão em que segue imerso o divórcio de Angelina Jolie, 48, e Brad Pitt, 60, ganhou novo capítulo. Em meio a uma esticada batalha judicial, que se arrasta desde 2016, Vivienne, 15 anos, resolveu remover o sobrenome do pai dos créditos da peça The Outsiders, nos palcos da Broadway, que produz ao lado da mãe. Da prole de seis, Zahara e Shiloh já haviam tomado a mesma decisão, o que revela a rachadura que a separação deixou no clã. “As crianças não querem ter nada a ver com Brad”, confidenciou à revista In Touch um amigo chegado à família. Uma turma que acompanha o triste folhetim garante que os outros três rebentos devem seguir a trilha dos irmãos.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895