A diversão de marido de Simone Biles momentos antes de final da ginástica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Que Jonathan Owens faz a linha “marido fofo”, disso ninguém duvida. Ele está nas arquibancadas para aplaudir a mulher Simone Biles em Paris. Não suficiente, veste a camisa, literalmente, com estampa com foto da ginasta. Mas momentos antes da final individual nesta quinta-feira, 1, aproveitando que a amada estava confinada na concentração, Jonathan deu uma escapa turística até o Museu do Louvre para ver de perto, entre outras obras, o quaro de Monalisa – devidamente registrado nas redes sociais. Claro que deu tempo dele correr para o estádio…

O Chicago Bears, no qual joga, o dispensou dos treinos no período de 29 de julho a 3 de agosto para poder viajar a Paris. A próxima temporada da NFL, liga de futebol americano, começa em setembro, e as equipes já estão se preparando para a estreia. Biles e Owens começaram a namorar no começo da pandemia de Covid-19 e se casaram em maio de 2023.