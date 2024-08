A distância de Tom Cruise e Nicole Kidman em torcida de Jogos de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Separados há 23 anos, Tom Cruise, 62 anos, e Nicole Kidman, 57 anos, seguem causando frisson quando surgem, vez ou outra, no mesmo evento. Dessa vez o ex-casal 20, que abalava Hollywood na década de 1990, agitou os Jogos de Paris. Mantendo, como sempre, a distância regulamentar, ele apareceu nas preliminares da ginástica artística feminina, e ela, na plateia da final do skate feminino. Tom vibrou com a impressionante performance do maior nome da equipe americana, Simone Biles. Já a atriz, ao lado do marido, Keith Urban, empolgou-se com a conquista do bronze de Rayssa Leal e fez até ola com a torcida. Em ambos os casos, quando um desavisado se dava conta de estar próximo às estrelas, a empolgação logo virava vídeos nas redes sociais. “Quase surtei, vim ver Rayssa e estou fazendo ola com Nicole”, comemorou a brasileira Cândida Ivih no X.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904