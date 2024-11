A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fábio Assunção precisou trancar a faculdade de Ciências Sociais para conseguir dar conta das gravações de Garota do Momento, novela das 6 da TV Globo que estreou nesta segunda-feira, 4. “Já fiz dois períodos, entrei no terceiro, mas tive que vir para cá. Tranquei, mas vou voltar”, conta o ator, referindo-se aos estúdios da emissora no Rio.

O artista, que estuda na PUC-SP, diz que não passa dificuldades por ser aluno famoso. “É um ambiente completamente diversificado com pessoas que moram em vários lugares de São Paulo. Não há nenhuma questão com ninguém da sala, está todo mundo estudando. Quem estuda Ciências Sociais está buscando também entender em que sociedade a gente vive”, afirma Fábio, resignado em não conseguir completar a faculdade no tempo certo. “Sabia que não conseguiria fazer direto”. Ele fez uma breve participação no primeiro capítulo de Mania de Você.