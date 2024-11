A desculpa de Gérard Depardieu para escapar de tribunal

Um dos grandes nomes do cinema francês de hoje, Gérard Depardieu, 75 anos, não escapou da implacável e necessária mira do movimento #MeToo, voltado para coibir a violência sexual contra mulheres e que já arrastou para o fundo do poço muitas personalidades hollywoodianas. No caso de Depardieu, ele é acusado de assé­dio por duas mulheres no set de filmagem de Les Volets Verts, em 2021, mas acabou não comparecendo, em cima da hora, ao julgamento marcado para esta semana. “Ele deseja estar presente, mas sua saúde o proíbe”, justificou o advo­ga­do, que não conseguiu, no entanto, suavizar a ficha do ator: outras vinte mulheres relatam assédios no passado. Ele, que vive enroscado em polêmicas, como a de ter trocado o domicílio de Paris para Moscou a fim de livrar-­se do Fisco francês, seguiu o roteiro de sempre e negou tudo: “Nunca, jamais, abusei de uma mulher. Feri-las seria como dar um chute no estômago de minha mãe”. A ida ao tribunal ficou marcada agora para março de 2025.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917