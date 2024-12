A decisão que deixa Príncipe William e Kate Middleton em lados opostos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O futuro acadêmico do Príncipe George, 11 anos, vem gerando divergências entre Kate Middleton, 42, e o Príncipe William, 42. O herdeiro do Rei Charles III quer que seu filho mais velho faça o ensino médio em Eton, mesmo colégio que ele estudou. No entanto, Kate vem trabalhando para mudar a opinião do marido por achar a escola, frequentada só por meninos, muito conservadora.

“A preferência da Kate para o George é por uma escola para meninos e meninas, para que possa ter a companhia dos irmãos. Foi assim a experiência da Kate em Marlborough, [colégio] frequentado por ela, pela irmã, Pippa, e pelo irmão, James”, contou uma fonte ao Daily Mirror.

A Princesa de Gales estudou no Colégio Marlborough, no fim da década de 1990, enquanto o príncipe estava na Eton. “Ela teve uma vida estudantil muito feliz, mas o William tem memórias ótimas de Eton, um colégio com um longo histórico com membros da aristocracia e membros da Família Real”, disse outro contato.