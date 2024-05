A decisão do MPF em processo de Arthur Lira contra Felipe Neto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo movido pelo presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) contra o empresário e youtuber Felipe Neto. Em decisão nesta sexta-feira, 16, o MPF entendeu que não foi cometido o crime de cometido o crime de injúria. O parlamentar entrou na Justiça após Felipe Neto se referir a Lira como “excrementíssimo” durante uma audiência na Câmara, em 23 de maio. Na ocasião, o youtuber criticou o engavetamento do Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News. “As palavras duras dirigidas ao Deputado, conquanto configurem conduta moralmente reprovável, amoldam-se a ato de mero impulso, um desabafo do investigado, não havendo o real desejo de injuriar ou lesividade suficiente”, escreveu o procurador Carlos Henrique Martins Lima. Nas redes sociais, Felipe Neto comemorou a decisão. “É muito bom ver que o órgão máximo do Ministério Público percebeu na conduta do deputado Arthur Lira uma clara tentativa de silenciar quem se utiliza de uma simples brincadeira para criticar a sua atuação enquanto parlamentar. Como eu sempre disse: a verdade sempre prevalece, e eu continuarei lutando contra toda e qualquer tentativa de silenciamento”.