A decisão da Justiça contra Gloria Pires 23 anos depois

A atriz Gloria Pires, 61 anos, e seu marido, Orlando Morais, 62, perderam uma ação na justiça movida pela BB Leasing S/A, do Banco do Brasil, há 23 anos. O processo, que iniciou em 2001, é sobre uma dívida referente a um contrato de arrendamento mercantil de 60 mil reais, firmado em 2000. O casal chegou a ser notificado, mas não apresentou defesa a tempo dentro do prazo estipulado pela Justiça de Goiás. De acordo com a sentença, eles deverão pagar cerca de 35 mil reais, mais encargos acumulados ao longo do ano e honorários dos advogados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Os dois ainda receberam uma chamada do juiz do caso na decisão: “Quem paga deve pegar recibo do pagamento ou exigir de volta o título (arts. 319 e 324 do CC). Se o devedor pagou mal, deve prevalecer a máxima de que ‘quem paga mal, paga duas vezes'”. As informações são do colunista Daniel Nascimento.