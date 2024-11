A decisão da batalha entre Wilder Morais e ex-mulher Andressa Mendonça

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O senador Wilder Morais (PL-GO) perdeu um processo movido contra a ex-mulher, Andressa Mendonça, com quem tem dois filhos, por difamação e injúria. A ação se refere uma publicação no Instagram da advogada, feita em fevereiro deste ano, na qual dizia que o político não cumpria as obrigações da pensão alimentícia dos filhos. “O senador patriota e da família mantém contas bancárias repletas de dígitos em paraísos fiscais, como o Panamá, e empresas na Colômbia. E, agora, Wilder conquistou mais um dinheirinho para aumentar sua poupança, como se não bastasse tudo o que tem: ele entrou na justiça pedindo para cortar à metade a pensão dos filhos”, disse Andressa. Na ação, Morais alegou que o post apresenta informações falsas que mancham sua reputação “perante a sociedade”, como a parte de paraísos fiscais, e ofensas ao usar o termo “mau pai” e dizer que ele “tem muitas mulheres”, em trechos da publicação.

A juíza Franciely Vicentini Herradon, da 2ª Vara Criminal de Goiânia, rejeitou a queixa-crime argumentando que a procuração dada por Wilder Morais aos advogados, apesar de dar “poderes especiais” aos advogados no processo, não inclui as especificações da denúncia. “Não atende às exigências do dispositivo supra indicado, porquanto não faz menção aos supostos fatos criminosos, ainda que sucintamente, havendo apenas narrativa sem qualquer especificação em que consistiria a difamação e injúria que alega ter o querelante sofrido”, informa a decisão. Segundo a juíza, como esse requisito, considerado essencial para o processo, não foi cumprido, a ação penal fica desqualificada.

Wilder e Andressa foram casados por cerca de oito anos. Na publicação que motivou o processo, a advogada fala sobre o luxo envolvendo o ex-marido. “Com mais de um bilhão de reais em patrimônio (estou jogando por alto só pelo que conheço de suas finanças), uma frota de helicópteros e lanchas, Wilder faz uso deste dinheiro para impressionar governadores, como Ronaldo Caiado, e inúmeros políticos e deputados, levando-os a passeios cinematográficos. (…) O mais recente deles foi a de políticos goianos que passaram o Carnaval na ilha (isso mesmo, ele tem uma ilha só dele) em Angra dos Reis. Mesmo assim, o dono de uma ilha e de um jato avaliado em R$ 35 milhões argumenta que seus dois filhos pesam no seu orçamento”, escreveu.