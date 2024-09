A curiosa presença de empresa de jogos de apostas no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Superbet estreia como primeira plataforma de apostas esportivas online a participar do Rock in Rio. Para isso, a empresa prepara experiências imersivas e ativações com prêmios durante os sete dias de festival. A presença da marca é, no mínimo, curiosa, já que multiplicam-se as investigações sobre sites de jogos de azar. Além disso, a recente prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, chamopu a atenção para a investigação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Nas redes sociais, Deolane faz propaganda para o site Esportes da Sorte.

“Nosso objetivo é expandir ainda mais a marca no universo do entretenimento, reforçando também nosso DNA em um universo que é complementar ao mundo esportivo. Queremos traçar novos horizontes, nos aproximar dos frequentadores do festival e dar mais projeção à marca para o público brasileiro, sempre com a premissa oferecer algo que fique marcado na memória do público”, explica Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet Brasil.

A Superbet tem um stand de três andares, denominado Super Lounge, instalado na mesma área do Palco Sunset. No espaço, que conta com um rooftop para conforto de convidados e influenciadores, o público pode participar de ativações e ganhar prêmios. A expectativa é que oito mil pessoas passem pelo local ao longo do evento.

A marca estampará, ainda, uma das atrações radicais do festival: o Discovery. Brinquedo que eleva os 40 passageiros em movimentos circulares no sentido horário e anti-horário, em dois eixos, atingindo 20 metros de altura.