A confusão gerada por reunião de sósias de Timothée Chalamet

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As redes sociais são pródigas em produzir o nada sobre o nada — a exemplo de um megaencontro vastamente divulgado pelos canais virtuais num parque de Manhattan. Chegou a reunir centenas de sósias do astro americano Timothée Chalamet, 28 anos, com um obje­tivo: premiar o mais parecido de todos com o ator de sucessos como Duna e Wonka, que também trabalhou com Woody Allen. O caos piorou quando o próprio Timothée apareceu na área, tornando necessária a presença de policiais, que ameaçaram fichar os participantes. Decididos a não arredar pé, os competidores, chamados pela imprensa local de “roedores”, mamíferos que assombram os nova-­iorquinos, seguiram com a brincadeira, uma bobeira que custou caro: o vencedor levou 50 dólares e pagou multa de 500.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917