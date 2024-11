A chance de Neymar voltar a jogar no Brasil

Neymar, 32 anos, pode voltar a jogar no Brasil no início do ano que vem. A expectativa é do Santos, que aguarda uma negociação entre o jogador e o Al-Hilal para sair antes do fim do contrato, previsto para junho de 2025. Cabe destacar que o atacante sofreu uma nova lesão muscular na última segunda-feira, 4, que deve deixá-lo de quatro a seis semanas fora de campo. Caso entrem em um acordo, o atleta estará livre em poucos meses e poderá retornar ao clube paulista em janeiro. Se a negociação não for para frente, o Santos segue com os planos de trazê-lo de volta no segundo semestre do ano que vem. Neymar já deu sinais de que deseja voltar ao time brasileiro, que vê nisso uma possibilidade de negociar valores com o craque. Além do salário base, entrariam no acordo percentuais de ações, venda de camisas e parte do dinheiro de patrocinadores.